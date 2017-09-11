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Стало відомо, хто і про що говорив на львівській нараді з Саакашвілі

Понеділок, 11 вересня 2017, 13:34

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі завершив нараду з українськими політиками і нардепами, яку проводив в готелі "Леополіс" у Львові.

Про це Українській правді повідомив один з учасників заходу, депутат з фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв.

"Основна ідея (зустрічі – ред.) - не проголошувати гучні слова, а домовитись, які рішення в державі мають бути зроблені, щоб ми відійшли від краю прірви, куди нас тягнуть люди, які хочуть відновити правила Януковича, з одного боку, з іншого – куди нас привела агресія Путіна. Усі (на нараді – ред.) погодились, що зараз час, коли потрібні рішення законні й підтримані суспільством", - розповів він і додав, що ці рішення ще потребують детального обговорення.

Соболєв зазначив, що в нараді також брали участь, зокрема, Юлія Тимошенко, мер Львова Андрій Садовий, колишній міністр оборони Анатолій Гриценко, інші представники "Батьківщини" та "Самопомочі".

За словами нардепа, учасники заходу також порадили колишньому губернатору Одещини знаходитись увесь час на території України серед людей, які б змогли його захистити від арешту.

У той же час, як передає "Інтерфакс-Україна", Тимошенко теж розповіла про консультації. За її словами, на них опозиційні політсили вирішили об'єднати зусилля.

"Після всіх учорашніх подій (на кордоні з Польщею - ред.) сьогодні всі опозиційні, демократичні проєвропейські сили почали консультації для спільної координації дій та об'єднання наших зусиль з тими силами суспільства, які готові проходити шлях становлення України спільно і до перемоги", - сказала вона на брифінгу в понеділок у Львові.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: СаакашвіліЛьвів
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