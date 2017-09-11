МИД Польши о скандале с Саакашвили: Это внутренние игры Украины

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Понедельник, 11 сентября 2017, 14:21

Скандал вокруг лишенного гражданства экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили является внутренним делом Украины.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, пишет польский ресурс Onet.pl.

"Случай с бывшим президентом Грузии является внутренней игрой в Украине; мы не участвуем в этом", - сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на заявление евродепутата Яцека Сариуш-Вольского, что польский МИД вызвал посла Украины в Польше Андрея Дещицу для дачи объяснений касательно ситуации с Саакашвили.

Позднее Дещица заявил, что распространенная в СМИ информация о его якобы вызове в польский МИД по поводу Саакашвили не соответствует действительности.

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Liga.net

Темы: Саакашвили МИД Польша
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