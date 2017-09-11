СМИ: В МИД Польши вызвали посла Украины по "делу Саакашвили"

В польский МИД был вызван посол Украины в Польше для дачи объяснений по "делу Саакашвили".

Об этом заявил евродепутат Яцек Сариуш-Вольский в комментарии польским СМИ, передает "Радио Свобода".

Он сказал, что, по его мнению, украинская власть не имела законных оснований для запрета въезда в Украину Саакашвили.

"Мы считаем, что это противоречило бы всем европейским стандартам, которые обязалась соблюдать Украина соответственно договору об Ассоциации с ЕС", - отметил Сариуш-Вольский.

Евродепутат назвал действия украинской власти нецивилизованными и обещал поднять этот вопрос на ближайшем заседании Европейского парламента.

Подробнее об этом читайте в хронике "Украинской правды" о возвращении Саакашвили в Украину.