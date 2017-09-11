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"Прорыв" Саакашвили: украинский посол отрицает вызов в МИД Польши

Понедельник, 11 сентября 2017, 11:11

Посол Украины в Польше Андрей Дещица утверждает, что распространенная в СМИ информация о его якобы вызове в польский МИД относительно Саакашвили не соответствует действительности.

Об этом он сообщил в Twitter.

"В МИД РП меня не приглашали. Мы были в контакте с польскими партнерами, оказывали содействие гражданам Украины, которые не могли вовремя выехать из Перемышля", - написал он.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на заявление евродепутата Яцека Сариуш-Вольского, что в польский МИД был вызван посол Украины в Польше для дачи объяснений по "делу Саакашвили".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиПольша
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