МЗС Польщі про скандал з Саакашвілі: Це внутрішні ігри України

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Понеділок, 11 вересня 2017, 14:21

Скандал навколо позбавленого громадянства екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі є внутрішньою справою України.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, пише польський ресурс Onet.pl.

"Випадок з колишнім президентом Грузії є внутрішньою грою в Україні, і ми не беремо участь в цьому", - сказав він.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на заяву євродепутата Яцека Саріуш-Вольського, що польський МЗС викликав посла України в Польщі Андрія Дещицю для дачі пояснень щодо ситуації з Саакашвілі.

Пізніше Дещиця заявив, що поширена в ЗМІ інформація про його нібито виклик до польського МЗС з приводу Саакашвілі не відповідає дійсності.

10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався в Україну з території Польщі.

Liga.net

Теми: Саакашвілі МЗС Польща
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