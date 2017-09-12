МИД Германии допускает постепенное снятие санкций с России

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Вторник, 12 сентября 2017, 04:48

Глава МИД Германии ​Зигмар Габриэль считает, что если на международном уровне будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Донбассе, то  санкции против России надо постепенно снимать.

Об этом сообщает Reuters.

"Официальное соглашение — только если будет 100% мира, тогда мы снимем 100% санкций", — сказал министр.

Он  заявил, что по его мнению это "абсолютно нереалистичная" позиция.

"Мы постепенно вводили санкции, и снимать их будем постепенно - вообще-то это общеизвестный факт", — сказал Габриэль.

По его мнению, в случае прекращения огня на востоке Украины США, вероятно, будут готовы предпринять аналогичные шаги.

Габриэль член социал-демократической партии Германии (СПД), которая является младшим партнером в правящей коалиции канцлера Ангелы Меркель и историческим сторонником  диалога с Россией..

В конце августа канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что европейские санкции будут сняты с России, только после полной имплементации Минских соглашений, а не лишь достижения прекращения огня.

Темы: Росcия санкции Донбасс Германия
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