МИД Германии допускает постепенное снятие санкций с России
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль считает, что если на международном уровне будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Донбассе, то санкции против России надо постепенно снимать.
Об этом сообщает Reuters.
"Официальное соглашение — только если будет 100% мира, тогда мы снимем 100% санкций", — сказал министр.
Он заявил, что по его мнению это "абсолютно нереалистичная" позиция.
"Мы постепенно вводили санкции, и снимать их будем постепенно - вообще-то это общеизвестный факт", — сказал Габриэль.
По его мнению, в случае прекращения огня на востоке Украины США, вероятно, будут готовы предпринять аналогичные шаги.
Габриэль член социал-демократической партии Германии (СПД), которая является младшим партнером в правящей коалиции канцлера Ангелы Меркель и историческим сторонником диалога с Россией..
В конце августа канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что европейские санкции будут сняты с России, только после полной имплементации Минских соглашений, а не лишь достижения прекращения огня.
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