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МЗС Німеччини допускає поступове зняття санкцій з Росії

Вівторок, 12 вересня 2017, 04:48

Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель вважає, що якщо на міжнародному рівні буде досягнуто згоди про припинення вогню на Донбасі, то санкції проти Росії треба поступово знімати.

Про це повідомляє Reuters.

"Офіційна угода - тільки якщо буде 100% миру, тоді ми знімемо 100% санкцій", - сказав міністр.

Він заявив, що на його думку це "абсолютно нереалістична" позиція.

"Ми поступово запроваджували санкції і знімати їх будемо поступово - взагалі-то це загальновідомий факт", - сказав Габріель.

На його думку, у разі припинення вогню на сході України США, ймовірно, будуть готові зробити аналогічні кроки.

Габріель член соціал-демократичної партії Німеччини (СПД), яка є молодшим партнером у правлячій коаліції канцлера Ангели Меркель і історичним прихильником діалогу з Росією.

В кінці серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляла, що європейські санкції будуть зняті з Росії, тільки після повної імплементації Мінських угод, а не лише досягнення припинення вогню.

Теми: РосіясанкціїДонбасНімеччина
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