Суд отказался ужесточать наказание сыну Шуфрича

Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения в виде поручительства отца подозреваемому в совершении ДТП сыну нардепа от Оппозиционного блока Нестору Шуфричу - младшему.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Апелляционный суд оставил без изменений решение Шевченковского райсуда Киева о личном поручительстве (результативная часть решения)", - написала она.

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