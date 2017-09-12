Суд отказался ужесточать наказание сыну Шуфрича

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Вторник, 12 сентября 2017, 12:30

Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения в виде поручительства отца подозреваемому в совершении ДТП сыну нардепа от Оппозиционного блока Нестору Шуфричу - младшему.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Апелляционный суд оставил без изменений решение Шевченковского райсуда Киева о личном поручительстве (результативная часть решения)", - написала она.

 

Дополняется...

Темы: Шуфрич ДТП суд
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