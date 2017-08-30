Шуфрича-младшего отдали на поруки отцу
Шевченковский райсуд Киева применил меру пресечения в отношении Нестора Шуфрича-младшего в виде личного поручительства отца.
Такое решение в среду принял судья Голуб.
"Следственный судья не находит оснований для удовлетворения ходатайства прокуратуры", - отметила она.
"В ходатайстве прокуратуры отказать. Применить меру пресечения в виде применения личного поручительства. Оснований для применение более строгих мер нет", - сказала судья.
Кроме того, на Шуфрича-младшего возложили ряд обязательств: прибывать на вызовы прокурора и следователей, сообщать об изменении места проживания, сдать документы для выезда за границу.
В то же время сам Шуфрич на вопрос журналистов, не видит ли он конфликта интересов, взяв своего сына на поруки, депутат отметил:
"Я могу гарантировать, что после того, что произошло, мой сын будет под домашним арестом. В суде я не скрывал, что я отец Нестора, а то, что я народный депутат - общеизвестно", - отметил он.
"Я хочу выразить сожаление, что мой сын совершил это ДТП, и сочувствую семье пострадавших. Верю, что врачам удастся спасти жизнь Алексея. Со своей стороны я сделаю все, чтобы последствия этой трагедии были минимизированы", - отметил он.
В то же время, комментируя ДТП, Шуфрич сказал, что его сын просто не увидел пешехода.
"Он не увидел Алексея. Просто не увидел ... Скорость предварительно можем установить через видео - ориентировочная скорость 60-70 км в час. Безусловно, это превышение", - добавил он.
Прокуратура просила суд назначить Шуфрича круглосуточный домашний арест, чтобы он не смог избежать следственных действий и влиять на свидетелей.
Как сообщалось, 30 августа Шевченковский районный суд избирает меру пресечения Нестору Шуфричу, который совершил ДТП в Киеве 26 августа.
29 августа полиция объявила о подозрении сыну нардепа Нестору Шуфричу-младшему.
В субботу вечером Нестор Несторович Шуфрич на автомобиле Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами. Первую помощь мужчине предоставил сын главного раввина Украины Моше Асман.
27 августа советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что суд может назначить сыну нардепа Нестора Шуфрича условное наказание и большой штраф.
Согласно информации СМИ, пострадавшему 31-летнему Алексею Мельниченко сделали несколько операций.
Роман Кравец, УП