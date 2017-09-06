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Суд рассмотрит жалобу на освобождение сына Шуфрича на поруки 7 сентября

Среда, 6 сентября 2017, 20:26

Апелляционный суд Киева рассмотрит 7 сентября жалобу прокуратуры на решение суда, отпустившего сына нардепа Нестора Шуфрича на поруки отца. 

Об этом Українським Новинам сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Завтра Апелляционный суд рассмотрит жалобу столичной прокуратуры на меру пресечения подозреваемому в ДТП на ул. Шота Руставели", - сказала она.

Заседание суда начнется в 10:20.

Как известно, ранее прокуратура Киева обжаловала решение суда, отпустившего сына депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича на поруки отца.

До этого прокуратура сообщила о подозрении сыну Шуфричу в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкие телесные повреждения.

26 августа Шуфрич-младший, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на мужчину на улице Шота Руставели в Киеве.

Темы: судШуфрич
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