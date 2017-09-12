На Донбассе погибли и получили ранения почти 35 тысяч человек - ООН

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Вторник, 12 сентября 2017, 12:46

За период с 14 апреля 2014 по 15 августа 2017 управление ООН по правам человека задокументировало 34 766 пострадавших в результате конфликта в Украине, включая украинских военнослужащих, гражданских лиц и членов вооруженных групп.

Об этом сообщила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер на презентации 19-й докладе ООН о ситуации с правами человека в Украине во вторник.

По ее словам, эта цифра включает 10 225 убитых и 24 541 раненых.

За весь период конфликта были убиты не менее 2505 гражданских лиц: 1382 мужчин, 837 женщин, 90 мальчиков и 47 девочек, а также 149 взрослых, чей пол не установлено.

В то же время, в дополнение к этому числу, 298 гражданских лиц, включая 80 детей, погибли в результате аварии рейса MH17 17 июля 2014.

Фрейзер сообщила, что общее число раненых в связи с конфликтом среди гражданского населения оценивается на уровне 7-9 тысяч человек.

Как известно, в отчете миссии также указывается, что боевики не позволяют общаться с родственниками журналисту Станиславу Асееву, которого удерживают заложником в оккупированном Донецке с начала июня.

Темы: ООН Донбасс
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