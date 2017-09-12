На Донбасі загинули і отримали поранення майже 35 тисяч осіб – ООН

За період з 14 квітня 2014 року по 15 серпня 2017 року управління ООН з прав людини задокументовано 34 766 постраждалих в результаті конфлікту в Україні, включаючи українських військовослужбовців, цивільних осіб і членів збройних груп.

Про це повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер на презентації 19-ї доповіді ООН про ситуацію з правами людини в Україні у вівторок.

За її словами, ця цифра включає 10 225 убитих і 24 541 поранених.

За весь період конфлікту були вбиті не менше 2 505 цивільних осіб: 1382 чоловіків, 837 жінок, 90 хлопчиків і 47 дівчаток, а також 149 дорослих, чию стать не встановлено.

Водночас, на додаток до цього числа, 298 цивільних осіб, включаючи 80 дітей, загинули в результаті аварії рейсу MH17 17 липня 2014 року.

Фрейзер повідомила, що загальне число поранених в зв'язку з конфліктом серед цивільного населення оцінюється на рівні 7-9 тисяч осіб.

Як відомо, у звіті місії також вказується, що бойовики не дозволяють спілкуватися з родичами журналісту Станіславу Асєєву, якого утримують заручником в окупованому Донецьку з початку червня.

Українська правда