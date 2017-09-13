Чубаров: Украина будет просить об экстрадиции Чийгоза

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Среда, 13 сентября 2017, 19:05

Украина будет просить об экстрадиции осужденного в аннексированном Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Об этом сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров.

"Мы с адвокатами уже выстроили дальнейший план, как спасать Ахтема Чийгоза, как освободить других политических узников", - заявил он на митинге в поддержку Чийгоза в среду в Киеве.

Вместе с тем, он признал, что решение – за президентом РФ.

"Осуществляя правовые шаги, подавая апелляцию и двигаясь к Европейскому суду по правам человека, мы одновременно будем пытаться принудить Россию экстрадировать, вернуть Ахтема Чийгоза в Украину", - заявил Чубаров.

Он отметил, что для этого есть все основания. По его словам, то, что в приговоре "Верховный суд" аннексированного Крыма вынужден был назвать Чийгоза гражданином Украины, дает определенный шанс и механизм задействовать данный инструмент.

11 сентября т.н. "Верховный суд" аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к 8 годам заключения в колонии.

Чийгоз был задержан 29 января 2015 года в Крыму по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года, фактически - за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием крымского парламента, когда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что приговор Чийгозу является очередным приговором Российской Федерации, которая на международном уровне признана оккупантом.

Министр юстиции Украины Павел Петренко во время встреч в Совете Европы поднимет вопросы, касающиеся украинских политзаключенных в России и оккупированном ею Крыму, а также вынесения т.н. властями Крыма незаконного приговора Чийгозу.

Интерфакс-Украина

Темы: политзаключенные Росcия Меджлис
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