Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чийгоз обратился к митингующим, вышедшим его поддержать

Среда, 13 сентября 2017, 18:21

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз обратился с открытым письмом к митингующим, которые в среду вышли его поддержать в Киеве.

Текст обращения опубликовал в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"11 сентября слушал приговор. Сколько цинизма, лжи, и главное, страха за каждым произнесенным словом и действиями судей, власти России перед силой, мужеством, решительностью моего народа", - отметил Чийгоз.

По его мнению, оккупационные власти в Крыму пугает "истинный патриотизм, который им не понятен и не присущ".

"Каждый крымский татарин, каждый украинец должен понимать, что наше право на свободу, достойную жизнь и любовь к Родине являются опасностью для российской власти. Приговор вобрал в себя безысходность и злобу коллаборантов. Но их радость преждевременна. Им не удастся "сделать главной ценностью ложь и подлость". Им никогда не быть авторитетами народа", - подчеркнул он.

В то же время "Крым. Реалии" сообщают, что в среду на майдане Независимости собрался митинг в поддержку Чийгоза.

"В мероприятии принимают участие представители общественных организаций, правозащитники, народные депутаты Украины, крымчане, которые были вынуждены покинуть полуостров после его аннексии, и жители украинской столицы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что участники пришли с плакатами с портретом Чийгоза и призывами к его освобождению.

Тимошенко тоже пришла на митинг
Тимошенко тоже пришла на митинг
 
 
Все фото - Украинская правда

Как известно, 11 сентября Российский суд в Крыму приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима.

Соединенные Штаты и Великобритания считают, что оккупанты Крыма незаконно осудили Чийгоза. Евросоюз требует освободить заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа как незаконно осужденного.

Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года.

Российские власти оккупированного Крыма обвиняют его в организации массовых беспорядков.

Темы: крымские татарыправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
крымские татары
Украинку Умерову будут держать в СИЗО до октября. Россия до сих пор скрывает детали дела
В Украине отмечают День крымскотатарского флага: история и значение
Крымскотатарские флаги подняли в Киеве и за рубежом
Последние новости
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
Все новости...
Реклама: