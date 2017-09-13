Чийгоз обратился к митингующим, вышедшим его поддержать

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз обратился с открытым письмом к митингующим, которые в среду вышли его поддержать в Киеве.

Текст обращения опубликовал в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"11 сентября слушал приговор. Сколько цинизма, лжи, и главное, страха за каждым произнесенным словом и действиями судей, власти России перед силой, мужеством, решительностью моего народа", - отметил Чийгоз.

По его мнению, оккупационные власти в Крыму пугает "истинный патриотизм, который им не понятен и не присущ".

"Каждый крымский татарин, каждый украинец должен понимать, что наше право на свободу, достойную жизнь и любовь к Родине являются опасностью для российской власти. Приговор вобрал в себя безысходность и злобу коллаборантов. Но их радость преждевременна. Им не удастся "сделать главной ценностью ложь и подлость". Им никогда не быть авторитетами народа", - подчеркнул он.

В то же время "Крым. Реалии" сообщают, что в среду на майдане Независимости собрался митинг в поддержку Чийгоза.

"В мероприятии принимают участие представители общественных организаций, правозащитники, народные депутаты Украины, крымчане, которые были вынуждены покинуть полуостров после его аннексии, и жители украинской столицы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что участники пришли с плакатами с портретом Чийгоза и призывами к его освобождению.

Тимошенко тоже пришла на митинг

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Как известно, 11 сентября Российский суд в Крыму приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима.

Соединенные Штаты и Великобритания считают, что оккупанты Крыма незаконно осудили Чийгоза. Евросоюз требует освободить заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа как незаконно осужденного.

Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года.

Российские власти оккупированного Крыма обвиняют его в организации массовых беспорядков.