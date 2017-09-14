Суд арестовал еще одного участника прорыва границы в "Шегинях"

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Четверг, 14 сентября 2017, 10:15

Райсуд Львова арестовал на 2 месяца с правом внесения залога 35-летнего жителя Волынской области, задержанного после прорыва границы на пункте пропуска "Шегини".

Такое решение суд вынес 13 сентября, сообщает Национальная полиция.

"На основании предоставленных материалов судом принято решение о заключении мужчины под стражу сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 32 тысячи гривен", - говорится в сообщении.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины.

В частности, ч.2 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.2 ст.342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) и ст. 293 (Групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.

Как известно, 13 сентября суд арестовал 39-летнего жителя Ивано-Франковской области за совершение им правонарушения на пункте пропуска "Шегини".

12 сентября полиция Львовской области по факту прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября задержала 5 человек.

Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса, в частности - групповое нарушение общественного порядка.

Правоохранители также установили личности 6 возможных организаторов "прорыва границы", а также 32 активных участника тех событий.

Кроме того, Госпогранслужба составила 15 админпротоколов по ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) КоАП.

В частности, на 4 представителей СМИ и 10 иностранных граждан.

10 сентября лишенный украинского гражданства Михеил Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Темы: Саакашвили граница арест
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