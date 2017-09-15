США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

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Пятница, 15 сентября 2017, 09:31

Министерство финансов США ввело санкции против 11 компаний и физических лиц в связи с преступной киберактивностью Ирана.

Об этом говорится в сообщении Минфина США, пишет "Европейская правда".

Санкции были введены в связи с поддержкой компаниями Корпуса стражей исламской революции Ирана и лиц, причастных к преступной киберактивностью, направленной против США.

В санационном списке оказались две украинские авиакомпании "Dart Airlines" и авиакомпания "Хорс".

В Минфине США объясняют, что оба перевозчики помогали авиакомпаниям под санкциями Caspian Air и Al-Naser Airlines, связанным с Корпусом стражей исламской революции, в приобретении американских самолетов и наборе экипажа, а также оказывали им материальную поддержку.

Отмечается, что все активы компаний на территории США отныне заблокированы, а юридическим и физическим лицам из США запрещено вести с ними любые дела.

Темы: санкции авиа США
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