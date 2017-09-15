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США запровадили санкції проти двох українських авіакомпаній

П'ятниця, 15 вересня 2017, 09:31

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 11 компаній і фізичних осіб у зв’язку зі злочинною кіберактивністю Ірану.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США, пише "Європейська правда".

Санкції були запроваджені у зв’язку з підтримкою компаніями Корпусу вартових ісламської революції Ірану і осіб, причетних до злочинної кіберактивності, направленої проти США.

У санаційному переліку опинилися дві українські авіакомпанії "Dart Airlines! і авіакомпанія "Хорс".

У Мінфіні США пояснюють, що обидва перевізники допомагали підсанкційним авіакомпаніям Caspian Air і Al-Naser Airlines, пов’язаним з Корпусом вартових ісламської революції, у придбанні американських літаків і наборі екіпажу, а також надавали їм матеріальну підтримку.

Зазначається, що всі активи компаній на території США відтепер заблоковані, а юридичним і фізичним особам зі США заборонено вести з ними будь-які справи.

Теми: санкціїавіаСША
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