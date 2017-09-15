Порошенко: С Москвой всегда надо готовиться к худшему

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Пятница, 15 сентября 2017, 10:31

Ни внеблоковый статус, ни будапештские гарантии не помогли Украине, и в случае с Москвой всегда надо готовиться к худшему.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время вступительного доклада на "Ялтинской европейской стратегии".

"России нельзя верить ни при каких обстоятельствах. С Москвой всегда надо готовиться к худшему", - сказал Порошенко.

Он отметил, что Украине не помог ни внеблоковый статус, ни будапештские гарантии.

"Оккупация Крыма, вторжения на Донбасс, атака на малазийский боинг, бесконечные кибератаки против Украины и всего мира – это попытки повлиять на людей в западных странах и начать постоянные гибридные атаки против демократического мира и против демократического мирового порядка, и ввести мировой порядок, основанный на силе и на воле царя, а не на воле народа", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Кремль отказывается признать свои роли, поэтому мир должен действовать солидарно по отношению к агрессору.

"Мы должны сохранять единство и солидарность. Санкции против России должны быть внедрены полностью по Минским соглашениям, и должен быть полностью восстановлен украинский суверенитет по Крыму и Донбассу. Россия должна вернуть то, что украла", - подытожил Порошенко.

Ирина Балачук, УП    

Темы: Порошенко Росcия война
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