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З Москвою завжди треба готуватися до найгіршого – Порошенко

П'ятниця, 15 вересня 2017, 10:31

Ні позаблоковий статус, ні будапештські гарантії не допомогли Україні, і у випадку з Москвою завжди треба готуватися до найгіршого.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час вступної доповіді на "Ялтинській європейській стратегії".

"Росії не можна вірити за жодних обставин. З Москвою завжди треба бути готовим до найгіршого", - сказав Порошенко.  

Він наголосив, що Україні не допоміг ні позаблоковий статус, ні будапештські гарантії.

"Окупація Криму, вторгнення на Донбас, збиття малайзійського  боїнгу, нескінченні кібератаки проти України і цілого світу – це є спроби вплинути на людей у західних країнах і розпочати постійні гібридні атаки проти демократичного світу і проти демократичного світового порядку і запровадити світовий порядок, який ґрунтується на силі і на волі царя, а не на волі народу", - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що Кремль відмовляється визнати свої ролі, тому світ має діяти солідарно по відношенню до агресора.

"Ми маємо зберігати єдність і солідарність. Санкції проти Росії мають бути впроваджені повністю за Мінськими угодами, і має бути повністю відновлений український суверенітет щодо Криму і Донбасу", - сказав глава держави.

Він наголосив, що "ціна агресії має вдаряти по агресору".

"І вони мають зрештою повернути те, що незаконно забрали або, якщо сказати пряміше, вкрали. Це можна ані заморозити, ані просто забути про це. Лише короткозорі політики можуть давати такі порадити – ті, які забувають, що сьогоднішня битва за світовий лад почалася з окупації Криму", – підсумував Порошенко.

Ірина Балачук, УП  

Теми: ПорошенкоРосіявійна
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