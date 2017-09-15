Хуг: Новая агрессия в Донбассе может вспыхнуть в любой момент

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Пятница, 15 сентября 2017, 14:42

За период "школьного перемирия" на Донбассе, которое началось с 25 августа, более 4 тысяч раз нарушался режим тишины, может свидетельствовать о начале очередного обострения ситуации.

Об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, во время доклада о безопасности в Украине и работе СММ ОБСЕ в украинском кризисном центре.

По его словам, применение тяжелого вооружения хоть и уменьшилось, но наблюдатели постоянно фиксируют нарушения режима тишины.

"За последние недели нами было зафиксировано 4586 случаев нарушения тишины. Есть увеличение количества тяжелой техники на линии разграничения. На этой неделе мы зафиксировали 60 единиц тяжелого вооружения - 8 на подконтрольных Украине территориях и 54 - на неподконтрольных", - сказал Хуг.

Он отметил, что за последние несколько лет неоднократно миссия наблюдала период затишья после которого следовала очередная вспышка агрессии. Поэтому не исключает, что в ближайшее время в Донбассе может снова обостриться ситуация.

"В сентябре 2016 года, после периода временного перемирия, было очень серьезное обострение ситуации, наибольшее за весь прошлый год. Поэтому мы ожидаем такого обострения и на этот раз. Оно может произойти в любой момент", - уверен представитель ОБСЕ.

Также он добавил, что кроме нарушения режима тишины, игнорируются минские договоренности по разминированию территорий, а также происходят постоянные препятствия деятельности миссии, особенно со стороны неподконтрольных Украине территорий.

По его словам, представители миссии не могут попасть к границе с Россией на подконтрольной боевикам территории, а также часто получают от них угрозы.

Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ заметили 40 неизвестных танков боевиков, неотведенных в специальные места для хранения.

Кроме того, они зафиксировали в зоне безопасности на Донбассе боевые бронированные машины, бронированные машины военного типа и свежие следы, которые оценили, как следы танка.

Украинская правда

Темы: Донбасс ОБСЕ Минские соглашения
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