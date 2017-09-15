ОБСЕ заметила три колонны военной техники в ОРЛО

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Пятница, 15 сентября 2017, 14:51

Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает, что 12 сентября в ОРЛО заметила три колонны военной техники.

Об этом говорится в сообщении миссии в Facebook.

"12 сентября наблюдатели видели три колонны, в состав которых входили переправа-десантные средства и техника, двигались на север по автодороге H21 вблизи подконтрольного "ЛНР" пгт Георгиевка (15 км к югу от Луганска)", - сообщила миссия.

Указывается, что в одной колонне были две мостоукладующие машины и три парома военного типа для переправы личного состава, загруженные на грузовые платформы, во второй колонне ехали 6 мостоукладующих машин, а в третьей - переправо-десантная техника военного типа на грузовых платформах.

Как известно, в пятницу заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что за период "школьного перемирие" на Донбассе, которое началось с 25 августа, более 4 тысяч раз нарушался режим тишины, может свидетельствовать о начале очередного обострения ситуации.

Украинская правда

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