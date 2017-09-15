Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЄ помітила три колони військової техніки в ОРЛО

П'ятниця, 15 вересня 2017, 14:51

Моніторингова місія ОБСЄ повідомляє, що 12 вересня в ОРЛО помітила три колони військової техніки.

Про це сказано у повідомленні місії у Facebook.

"12 вересня спостерігачі бачили три колони, до складу яких входили переправо-десантні засоби і техніка, що рухалися на північ автошляхом H21 поблизу підконтрольного "ЛНР" смт Георгіївка (15 км на південь від Луганська)", - повідомила місія.

Вказується, що в одній колоні були дві мостоукладні машини та три пороми військового типу для переправи особового складу, завантажені на вантажні платформи, у другій колоні їхало 6 мостоукладних машин, а в третій — переправо-десантна техніка військового типу на вантажних платформах.

Як відомо, у п'ятницю заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що за період "шкільного перемир’я" на Донбасі, яке розпочалось з 25 серпня, більше 4 тисяч разів порушувався режим тиші, що може свідчити про початок чергового загострення ситуації.

Українська правда

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Усі новини...
Останні новини
17:15
Ракетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:09
доповненоУ Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, евакуювали 200 людей
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
Усі новини...
Реклама: