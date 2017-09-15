ОБСЕ заметила три колонны военной техники в ОРЛО

Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает, что 12 сентября в ОРЛО заметила три колонны военной техники.



Об этом говорится в сообщении миссии в Facebook.



"12 сентября наблюдатели видели три колонны, в состав которых входили переправа-десантные средства и техника, двигались на север по автодороге H21 вблизи подконтрольного "ЛНР" пгт Георгиевка (15 км к югу от Луганска)", - сообщила миссия.



Указывается, что в одной колонне были две мостоукладующие машины и три парома военного типа для переправы личного состава, загруженные на грузовые платформы, во второй колонне ехали 6 мостоукладующих машин, а в третьей - переправо-десантная техника военного типа на грузовых платформах.



Как известно, в пятницу заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что за период "школьного перемирие" на Донбассе, которое началось с 25 августа, более 4 тысяч раз нарушался режим тишины, может свидетельствовать о начале очередного обострения ситуации.



Украинская правда