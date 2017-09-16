Полиция начала расследовать пожар в одесском лагере

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Суббота, 16 сентября 2017, 11:26

Полиция начала уголовное производство по факту пожара в одесском детском лагере "Виктория".

"Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

По данным полиции, предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажном отдельно стоящем деревянном здании на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря "Виктория". Площадь пожара составила около 450 кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.

После ликвидации пожара примерно в 3:02 были обнаружены два обгоревших трупа детей.

В больницу доставлены двое несовершеннолетних 2006 года рождения, девочка с диагнозом: ушиб позвоночника, тупая травма живота, мальчик с диагнозом: отравление продуктами горения.

Вместе с тем, председатель Одесской ОГА Максим Степанов сообщил, что в Одесской области объявлен траур в связи с гибелью детей в результате пожара.

"Трагедия. От гнева и сожаления не хватает слов. В Одесской области траур", - написал он в Facebook.

Как сообщалось, по состоянию на 7 утра субботы в Одессе продолжались поиски третьего ребенка, которого не оказалось при проверке количества детей после пожара в детском лагере "Виктория".

В результате пожара один корпус лагеря полностью выгорел и обвалился. Новые деревянные дома на территории лагеря были построены в прошлом году.

Украинская правда

Темы: Одесса чрезвычайное происшествие
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