В Одессе горит детский лагерь, детей эвакуировали
В Одессе горит муниципальный детский оздоровительно-спортивный лагерь "Виктория" на улице Дача Ковалевского.
Об этом сообщает Думская.
Возгорание произошло в 23:30. Пожарная сигнализация по словам очевидцев не сработала. Дети проснулись от запаха дыма.
Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию детей.
Всего в лагере на момент возгорания находилось 150 детей. Сейчас пожарные пытаются организовать подсчет. На месте дежурят несколько машин скорой помощи, в том числе реанимация.
Сообщается об одном ребенке, который надышался дымом. Медики оказывают девочке помощь. Больше информации о пострадавших не поступало.
На месте пожара находится руководство региональных управлений ГСЧС, полиции, муниципальной охраны.
Один корпус лагеря полностью выгорел и обвалился. Пожарным удалось локализовать возгорание.
Пожарный водоем на территории лагеря был пуст, поэтому пожарные минут 30-40 не могли начать тушение — прокладывали рукав к гидранту на улице Вильямса. Загорелась крыша соседнего корпуса, но его оперативно потушили.
Пострадала также соседняя база отдыха – от жара выбило окна и вздулась крыша. Из-за ветра туда летят искры.