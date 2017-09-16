В Одессе горит детский лагерь, детей эвакуировали

В Одессе горит муниципальный детский оздоровительно-спортивный лагерь "Виктория" на улице Дача Ковалевского.

Об этом сообщает Думская.

Возгорание произошло в 23:30. Пожарная сигнализация по словам очевидцев не сработала. Дети проснулись от запаха дыма.

Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию детей.

Всего в лагере на момент возгорания находилось 150 детей. Сейчас пожарные пытаются организовать подсчет. На месте дежурят несколько машин скорой помощи, в том числе реанимация.

Сообщается об одном ребенке, который надышался дымом. Медики оказывают девочке помощь. Больше информации о пострадавших не поступало.

На месте пожара находится руководство региональных управлений ГСЧС, полиции, муниципальной охраны.

Один корпус лагеря полностью выгорел и обвалился. Пожарным удалось локализовать возгорание.

Пожарный водоем на территории лагеря был пуст, поэтому пожарные минут 30-40 не могли начать тушение — прокладывали рукав к гидранту на улице Вильямса. Загорелась крыша соседнего корпуса, но его оперативно потушили.

Пострадала также соседняя база отдыха – от жара выбило окна и вздулась крыша. Из-за ветра туда летят искры.