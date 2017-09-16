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В Одессе ищут третьего ребенка, пропавшего во время пожара

Суббота, 16 сентября 2017, 09:35

По состоянию на 7 утра субботы в Одессе продолжаются поиски третьего ребенка, которого не оказалось при проверке количества детей после пожара в детском лагере "Виктория".

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Там отметили, что в Одессе по ул. Дача Ковалевского, 93, в 23:37 15 сентября на территории детского оздоровительно-спортивного комплекса "Виктория" в двухэтажном деревянном здании спального корпуса №5 возник пожар.

В 1:54 16 сентября подразделениями ГСЧС на площади 560 м2 пожар ликвидирован. В результате пожара пострадали 2 детей (2006 г.р.), которые госпитализированы в городскую больницу. Пожаром уничтожено деревянное здание спального корпуса. Причина пожара устанавливается.

После проверки количества детей персоналом комплекса, недосчитались 3 девочек (2005-2009 г.р.). При проведении работ по разборке конструкций здания в 2:45 и в 3:02 обнаружены фрагменты 2 обгоревших детских тел.

 
Фото ГСЧС

По состоянию на 7 утра 16 сентября продолжаются поиски третьего ребенка. К работам привлечены 50 человек и 11 единиц техники.

 

Как сообщалось, в результате пожара один корпус лагеря полностью выгорел и обвалился. Новые деревянные дома на территории лагеря были построены в прошлом году.

 

По предварительной информации, в горевшем корпусе было 42 ребенка.

Несмотря на то, что на территории детского лагеря "Виктория" есть и гидрант, и пожарный водоем, воды для тушения там не оказалось. В связи с этим пожарным пришлось протягивать рукава к гидранту на углу улиц Вильямса и Дачи Ковалевского, что существенно затруднило процесс ликвидации возгорания.

Украинская правда

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Темы: Одессачрезвычайное происшествие
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