Пожар в лагере Одессы: сигнализация была отключена, директор в реанимации

Новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере "Виктория" в прошлом году, на момент пожара в ночь на субботу была отключена.

Об этом в ходе внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Одесской ОГА сообщили руководители ГУ ГСЧС в Одесской области, пишет "Думская".

Пожарные проверяли лагерь 23 июня 2017 года, и выявили нарушения, в частности, отключенную сигнализацию. Договор с компанией "Укртехбезпека", которая должна обслуживать эту систему, лагерь разорвал. Ответственное за противопожарную безопасность лицо было оштрафовано и получило предписание о устранении нарушений, однако ничего сделано не было.

Ближайший пожарный водоем на момент возгорания был заполнен только на одну треть.

"В 2016 году в лагере была куплена, установлена и введена в эксплуатацию современная противопожарная сигнализация, однако потом ее намеренно довели до нерабочего состояния", — сказал заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Михаил Волк, добавив, что система была отключена от пульта.

В то же время, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что информация о том, что на территории санатория "Виктория" не работали гидранты, не соответствует действительности.

"Что касается внутренней проводки, она выполнена со всеми требования, о чем имеются соответствующие заключения", - добавил мэр.

"Пока мы не видим нарушений как по строительству, так и по размещению проводки", - подчеркнул Труханов.

В то же время, губернатор Одесской области Максим Степанов сообщил, что семьи пострадавших и погибших на пожаре в детском лагере "Виктория" получат по 40 тысяч гривен.

Кроме того, сотрудникам обладминистрации предложат перечислить свой однодневный заработок для пострадавших.

Степанов также добавил, что на ближайшую сессию облсовета будет вынесен вопрос о выделении семьям погибших по 200 тысяч гривен.

В свою очередь, начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин сообщил, что все потенциальные фигуранты уголовного производства по факту пожара и гибели детей доставлены в полицию, где с ними уже проводятся следственные действия, передает "Интерфакс-Украина".

Единственным "неохваченным" фигурантом остается директор лагеря, в настоящее время находящийся в больнице.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что директор лагеря "Виктория" госпитализировали в ночь на 16 сентября из-за остановки сердца, передает "Громадське" со ссылкой на "Прямой".

По словам мэра, детский лагерь "Виктория" нынешний директор возглавлял в течение 20 лет. Когда он узнал о пожаре, у него произошла остановка сердца.

"У него недавно был инфаркт, ночью, когда я прибыл на место, его увезли с остановкой сердца. Сейчас он находится в медицинском учреждении. Как только он восстановит здоровье, будет возможность опросить его", - добавил Труханов.

Вместе с тем, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что директор лагеря "Виктория" находится в реанимации после сердечного приступа.

Как сообщалось, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, двое детей погибли и еще один пропал без вести.

Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних 2006 года рождения, девочка с диагнозом: ушиб позвоночника, тупая травма живота, мальчик с диагнозом: отравление продуктами горения.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда