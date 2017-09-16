Пожежа в таборі Одеси: сигналізація була відключена, директор у реанімації

Новітня звуко-світлова протипожежна сигналізація, встановлена ​​в муніципальному дитячому таборі "Вікторія" минулого року, на момент пожежі в ніч на суботу була відключена.

Про це в ході позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській ОДА повідомили керівники ГУ ДСНС в Одеській області, пише "Думська".

Пожежники перевіряли табір 23 червня 2017 року, і виявили порушення, зокрема, вимкнуту сигналізацію. Договір з компанією "Укртехбезпека", яка повинна обслуговувати цю систему, табір розірвав. Відповідальну за протипожежну безпеку особу було оштрафовано і отримало припис про усунення порушень, проте нічого зроблено не було.

Найближча пожежна водойма на момент загоряння була заповнена лише на одну третину.

"У 2016 році в таборі була куплена, встановлена ​​і введена в експлуатацію сучасна протипожежна сигналізація, однак потім її навмисно довели до неробочого стану", - сказав заступник начальника Головного управління ДСНС України в Одеській області Михайло Вовк, додавши, що система була відключена від пульта.

У той же час, мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що інформація про те, що на території санаторію "Вікторія" не працювали гідранти, не відповідає дійсності.

"Ми у 2014 році почали приводити до ладу оздоровчий комплекс "Вікторія", прибравши непристосовані для дітей корпуси, а на їх місці побудували нові безпечні екологічночисті будови і застосували вогнестійкі покриття, про що є всі сертифікати", - заявив Труханов.

"Що стосується внутрішньої проводки і системи пожежної безпеки, вони виконані за усіма вимогами, про що є відповідні висновки", - додав мер.

"Поки ми не бачимо порушень як щодо будівництва, так і щодо розміщення проводки", - підкреслив Труханов.

У той же час, губернатор Одеської області Максим Степанов повідомив, що сім'ї постраждалих і загиблих на пожежі в дитячому таборі "Вікторія" отримають по 40 тисяч гривень.

Крім того, співробітникам обладміністрації запропонують перерахувати свій одноденний заробіток для потерпілих.

Степанов також додав, що на найближчу сесію облради буде винесено питання про виділення сім'ям загиблих по 200 тисяч гривень.

У свою чергу, начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін повідомив, що всі потенційні фігуранти кримінального провадження за фактом пожежі і загибелі дітей доставлені в поліцію, де з ними вже проводяться слідчі дії, передає "Інтерфакс-Україна".

Єдиним "неохопленим" фігурантом залишається директор табору, який в даний час перебуває в лікарні.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що директора табору "Вікторія" госпіталізували в ніч на 16 вересня через зупинку серця, повідомляє "Громадське" з посиланням на "Прямий".

За словами мера, дитячий табір "Вікторія" нинішній директор очолював протягом 20 років. Коли він дізнався про пожежу, у нього сталася зупинка серця.

"У нього нещодавно був інфаркт, вночі, коли я прибув на місце, його відвезли з зупинкою серця. Зараз він перебуває в медичній установі. Як тільки він відновить здоров'я, буде можливість опитати його", - додав Труханов.

Разом з тим, уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба заявив, що директор табору "Вікторія" перебуває в реанімації через серцевий напад.

Як повідомлялося, в ніч на 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, двоє дітей загинули і ще одна зникла безвісти.

Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх 2006-го року народження, дівчинка з діагнозом: забиття хребта, тупа травма черева, хлопчик з діагнозом: отруєння продуктами горіння.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Українська правда