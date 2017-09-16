Гройсман прокомментировал визит СБУ в "Украинскую правду": Глупость

723 просмотра
Суббота, 16 сентября 2017, 16:45

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал "глупостью" визит СБУ в Украинскую правду с требованием удалить с сайта статью.

Об этом Гройсман заявил в комментарии журналисту УП.

"Я сначала читал, что они (представители СБУ) пришли, а потом - что ошиблись ... Если честно - это не имеет ничего (общего) со здравым смыслом", - отметил глава правительства.

На вопрос, кто, по его мнению, дает такие "сигналы", Гройсман отметил: "Я не большой специалист по "сигналам".

"Но я не думаю, что это - не "сигнал", по моему мнению, это - глупость", - добавил Гройсман.

Как известно, 14 сентября следователь СБУ вручил главному редактору "Украинской правды" Севгиль Мусаевой письмо, содержащее требование удалить январскую статью о срыве государственной программы реформирования оборонно-промышленного комплекса.

По мнению спецслужбы, указанный материал разглашает государственную тайну, поскольку содержит данные о государственной программе реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса до 2020 года.

По закону, СБУ подчиняется президенту.

Президент Петр Порошенко заявил, что считает недопустимыми претензии Службы безопасности Украины к интернет-изданию "Украинская правда".

Украинская правда

Темы: Гройсман СБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Гройсман прокомментировал переговоры об объединении БПП и НФ 16 сентября 2017, 12:38
Премьер обвинил ФГИ в остановке качественной приватизации 16 сентября 2017, 12:25
Правительство проводит верификацию формулы цены на газ - Гройсман 16 сентября 2017, 11:58
powered by lun.ua
Главные новости
Гройсман прокомментировал визит СБУ в "Украинскую правду": Глупость
Заместитель генсека НАТО: мы сохраняем открытой перспективу членства Украины
ОБСЕ: Жертвами конфликта на Донбассе в этом году стали 388 человек
Пожар в лагере Одессы: сигнализация была отключена, директор в реанимации
Все новости
Карпати

"Чего же ты туда пошел?" Будни и басни горной спасательной службы

love story

Счастье не обойдешь: Юноша с 4 стадией рака влюбился в медсестру