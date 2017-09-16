Гройсман прокоментував прихід СБУ до "Української правди": Дурість

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав "дурістю" візит СБУ до Української правди з вимогою видалити з сайту статтю.

Про це Гройсман заявив у коментарі журналісту УП.

"Я спершу читав, що вони (представники СБУ) прийшли, а потім - що помилилися... Якщо чесно - це не має нічого (спільного) зі здоровим глуздом", - зазначив глава уряду.

На питання, хто, на його думку, дає такі "сигнали", Гройсман зазначив: "Я не великий фахівець по "сигналах".

"Та я не думаю, що це - "сигнал", на мою думку, це - дурість", - додав Гройсман.

Як відомо, 14 вересня слідчий СБУ вручив головному редактору "Української правди" Севгіль Мусаєвій лист, який містить вимогу видалити січневу статтю про зрив державної програми реформування оборонно-промислового комплексу.

На думку спецслужби, вказаний матеріал розголошує державну таємницю, оскільки містить дані про державну програму реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу до 2020 року.

СБУ, за законом, підпорядковується президенту.

Президент Петро Порошенко заявив, що вважає неприпустимими претензії Служби безпеки України до інтернет-видання "Українська правда".

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Українська правда