Активист РНС рассказал о провокации ГПСУ после "прорыва" Саакашвили

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Суббота, 16 сентября 2017, 20:30

Активист "Руху нових сил", сооснователь Bendukidze Free Market Center Владимир Федорин, который принимал участие во встрече Михеила Саакашвили на границе с Польшей, рассказал о возможной провокации со стороны оперативников Администрации ГПСУ.

Как сообщил Федорин, человек из списка, который ранее обнародовал "РНС" - Сергей Низовец, старший техно-водитель Главного центра ГПСУ - приобрел у его несовершеннолетней дочери фотоаппарат через онлайн-сервис OLX.

По словам Федорина, через сутки покупатель решил вернуть приобретенное продавцу и забрать деньги, однако отказался от этого, когда узнал, что передавать приобретенный товар будет нужно в присутствии журналистов и адвоката.

"Я сказал дочери ничего не делать до моего возвращения домой - не хочется получить назад фотоаппарат с детским порно или гостайнами. Особенно когда обстоятельства покупки - четыре оперативника и старший - выглядят как типичная "контрольная закупка", - отметил Федорин.

"(С покупателем) мы договорились - я сообщил, что планирую быть на встрече с журналистами и адвокатом, которые должны быть свидетелями, а адвокат должен составить акт передачи имущества и передать его на техническую экспертизу. Однако покупатель (Низовец) передумал", - добавил активист .

Он добавил, что Низовец заявил: "Как нам стало известно, мы попали на семью мошенников, и вынуждены обратиться в правоохранительные органы".

Федорин добавил, что в день возвращения Саакашвили в Украину находился возле пункта пропуска "Краковец", где Саакашвили и планировал пересечь границу.

Как известно, 8 сентября, перед приездом Саакашвили в партии "Рух нових сил" заявили, что украинские спецслужбы будут осуществлять незаконные оперативно-розыскные следственные действия на территории Польши, следя за Саакашвили и его соратниками.

Среди других "оперативников Администрации ГПСУ", фамилии которых обнародовал "Рух нових сил", значилась и фамилия Низовца.

Украинская правда

Темы: Саакашвили граница
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