Активіст РНС розповів про провокацію ДПСУ після "прориву" Саакашвілі

Активіст "Руху нових сил", співзасновник Bendukidze Free Market Center Володимир Федорін, який брав участь у зустрічі Міхеіла Саакашвілі на кордоні з Польщею, розповів про ймовірну провокацію з боку оперативників Адміністрації ДПСУ.

Як повідомив Федорін, людина зі списку, який раніше оприлюднив "РНС" - Сергій Низовець, старший технік-водій Головного центру ДПСУ - придбав у його неповнолітньої доньки фотоапарат через онлайн-сервіс OLX.

За словами Федоріна, через добу покупець вирішив повернути придбане продавцю та забрати гроші, однак відмовився від цього, коли дізнався, що передавати придбаний товар буде потрібно у присутності журналістів та адвоката.

"Я сказав доньці нічого не робити до мого повернення додому - не хочеться отримати назад фотоапарат з дитячим порно чи держтаємницями. Особливо коли обставини покупки - чотири оперативника та старший - мають вигляд типової "контрольної закупки", - зазначив Федорін.

"(З покупцем) ми домовилися - я повідомив, що планую бути на зустрічі з журналістами та адвокатом, які мали бути свідками, а адвокат мав скласти акт передачі майна та передати його на технічну експертизу. Однак (Низовець) передумав", - додав активіст. Він додав, що Низовець заявив: "Як нам стало відомо, ми потрапили на родину шахраїв, і вимушені звернутися до правоохоронних органів".



Федорін додав, що у день повернення Міхеіла Саакашвілі в Україну перебував біля пункту пропуску "Краковець", де Саакашвілі і планував перетнути кордон.

Як відомо, 8 вересня, перед приїздом Саакашвілі у партії "Рух нових сил" заявили, що українські спецслужби будуть здійснювати незаконні оперативно-розшукові слідчі дії на території Польщі, слідкуючи за Міхеілом Саакашвілі та його соратниками.

Серед інших "оперативників Адміністрації ДПСУ", яких оприлюднив "Рух нових сил", було й прізвище Низовця.

Українська правда