В ОРДЛО повторили за Кремлем: без их согласия миротворцев на Донбассе не будет
В ОРДЛО уверены, что вопрос о размещении на Донбассе миротворческой миссии ООН должен решаться только при участии представителей "ДНР" и "ЛНР".
Об этом заявил один из лидеров боевиков ОРДО Денис Пушилин, пишет РИА Новости.
Пушилин заявил, что для введения миротворцев необходимо согласие "всех сторон конфликта", в т.ч. Украины, "ДНР" и "ЛНР".
"Без нашей позиции ввод контингента будет нецелесообразен", - заявил Пушилин.
Он добавил, что миротворцев "необходимо размещать там, где есть опасность, в частности для сотрудников ОБСЕ".
"На территории "ДНР" ситуация спокойная, как и на границе с Россией", - уверяет лидер боевиков ОРДО.
Как известно, официальный Кремль придерживался позиции, что миротворцев ООН следует привлечь только на линии соприкосновения на Донбассе и согласовать их участие с боевиками ОРДЛО.
В Киеве такой вариант назвали шизофреническим.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что миротворческий контингент ООН на территории Донбасса должен иметь полный доступ к оккупированной территории региона, и эту позицию она обсуждала с президентом РФ Владимиром Путиным.
Больше о возможности введения миротворцев ООН на Донбасс читайте в материале "Игры в дипломатию. Почему Путин заговорил о миротворцах на Донбассе",
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