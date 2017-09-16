В ОРДЛО повторили за Кремлем: без их согласия миротворцев на Донбассе не будет

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Суббота, 16 сентября 2017, 23:04

В ОРДЛО уверены, что вопрос о размещении на Донбассе миротворческой миссии ООН должен решаться только при участии представителей "ДНР" и "ЛНР".

Об этом заявил один из лидеров боевиков ОРДО Денис Пушилин, пишет РИА Новости

Пушилин заявил, что для введения миротворцев необходимо согласие "всех сторон конфликта", в т.ч. Украины, "ДНР" и "ЛНР".

"Без нашей позиции ввод контингента будет нецелесообразен", - заявил Пушилин.

Он добавил, что миротворцев "необходимо размещать там, где есть опасность, в частности для сотрудников ОБСЕ".

"На территории "ДНР" ситуация спокойная, как и на границе с Россией", - уверяет лидер боевиков ОРДО. 

Как известно, официальный Кремль придерживался позиции, что миротворцев ООН следует привлечь только на линии соприкосновения на Донбассе и согласовать их участие с боевиками ОРДЛО.

В Киеве такой вариант назвали шизофреническим.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что миротворческий контингент ООН на территории Донбасса должен иметь полный доступ к оккупированной территории региона, и эту позицию она обсуждала с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Больше о возможности введения миротворцев ООН на Донбасс читайте в материале "Игры в дипломатию. Почему Путин заговорил о миротворцах на Донбассе",

Темы: Донбасс миротворцы ООН
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