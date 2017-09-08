Клімкін: кремлівський варіант залучення миротворців – шизофренія

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав кремлівський варіант залучення миротворців на Донбас маніпуляцією і політичною шизофренією.

Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

"Це очікувана маніпуляція", - сказав Клімкін.

За його словами, Росія прагне до визнання підтримуваних нею терористів і легалізації своєї колонії на окупованій частині Донбасу.

"Спроба розмістити миротворців тільки уздовж лінії зіткнення – це вже реальний шлях до заморожування існуючої ситуації. Тобто тут бачимо прагнення Росії легалізувати свою колонію, свій протекторат на окупованій частині Донбасу", - сказав Клімкін.

Він додав, що в ініціативі Путіна вбачає також "елемент своєрідної політичної шизофренії".

"Москва нібито декларує прагнення допомогти ОБСЄ, місії СММ (Спеціальна моніторингова місія - ред.). Але як? Розмістивши миротворців тільки уздовж лінії розмежування! Це ж навпаки, тільки ускладнить роботу СММ, тому що не можна мати дві місії з різним територіальним мандатом", - сказав Клімкін.

Він додав, що Україні і країнам-членам ООН все добре зрозуміло, адже в практиці ООН ніколи не було, щоб надавалася підтримка агресії.

За словами Клімкіна, проект резолюції, який Росія внесла до Ради безпеки, не підтримав ніхто.

"Думаю, моїм колегам прекрасно зрозуміло, на що спрямована зазначена російська "ініціатива". Це свідома спроба спотворити те, що напрацьовано в контексті наших зусиль видавити Росію з Донбасу", - підсумував Клімкін.

Як відомо,

5 вересня Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

За твердженням Путіна, миротворці можуть перебувати лише на лінії розмежування сторін – для забезпечення безпеки місії ОБСЄ. Крім того, ввести миротворців на схід України можна лише після розведення сторін і відведення важкої техніки, і лише за узгодженням із представниками т. зв "ДНР" і "ЛНР", заявив президент РФ.

Представник України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо вирішення конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що Путін підміняє поняття, а його пропозиції щодо розміщення миротворців ООН на Донбасі неприйнятні для України.

РФ вимагає узгодити з бойовиками умови перебування миротворчої місії в ОРДЛО, а також, перш, ніж ввести "блакитні каски", Україна повинна надати "особливий статус" Донбасу.

В уряді Німеччини вважають, що миротворчу місію немає сенсу погоджувати з бойовиками і розмістити її слід на всій території конфлікту на Донбасі, а не тільки на лінії зіткнення.

Екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен та екс-заступник глави Альянсу Александер Вершбоу, закликають Радбез ООН ухвалити рішення про запровадження на окупованих територіях на сході України миротворчої місії для відновлення суверенітету України.