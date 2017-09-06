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Лавров хоче, щоб Київ домовлявся про миротворців з бойовиками

Середа, 6 вересня 2017, 16:29

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що конкретні параметри місії ООН з охорони, включаючи узгодження національних контингентів, обов'язково повинні бути узгоджені з так званими "ДНР" і "ЛНР".

Про це він розповів у середу журналістам на полях третього Східного економічного форуму, повідомляє російське агентство "ТАСС".

За словами глави МЗС РФ, розведення сил на Донбасі поки було неможливо, тому що "багато і багато місяців домовленість, яку досягли лідери "нормандської четвірки" про розведення сторін на лінії зіткнення, не виконується".

При цьому він запевняє, що "зони безпеки" не створені, оскільки "українські колеги кожен раз вимагають, щоб розведення сил і засобів передували сім днів тиші".

Лавров зазначив, що РФ готова підтримати ідею про створення місії ООН. Однак, "конкретні параметри місії ООН з охорони, включаючи узгодження національних контингентів, повинні бути узгоджені сторонами конфлікту, що передбачає обов'язкову залученість в цей процес ДНР і ЛНР".

Раніше повідомлялося, що представник РФ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов, перш, ніж вводити миротворців, вимагає законодавчо закріпити за Донбасом особливий статус.

Українська правда

Теми: ЛавровмиротворціООНДонбас
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