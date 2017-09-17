Кучма: Миссия ОБСЕ должна быть и в Крыму

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Воскресенье, 17 сентября 2017, 00:28

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна присутствовать и в аннексированном Крыму, однако Россия препятствует доступу наблюдателей на полуостров.

Об этом заявил бывший президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма на 14-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, сообщает "Укринформ".

"Есть решение ОБСЕ, у специальной миссии ОБСЕ есть возможность ездить по всей территории Украины и без ограничений. Мы же считаем, что Крым - это наша территория, и всегда ставим вопрос: слушайте, давайте пускайте миссию ОБСЕ. Нет. И все", - сказал он, комментируя вопрос о том, как решается проблема освобождения крымских заключенных и на какой площадке он обговаривается.

Кучма добавил, что вопрос о допуске СММ ОБСЕ украинская сторона поднимает всегда: "Все время ставим (вопрос о допуске миссии в Крым - ред.). Мы не ставим, а кричим. Но...".

Темы: ОБСЕ Крым
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