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Кучма: Місія ОБСЄ повинна бути і в Криму

Неділя, 17 вересня 2017, 00:28
Кучма: Місія ОБСЄ повинна бути і в Криму

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має бути присутня і в анексованому Криму, проте Росія перешкоджає доступу спостерігачів на півострів.

Про це заявив колишній президент, представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма на 14-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, повідомляє "Укрінформ".

"Є рішення ОБСЄ, у спеціальній місії ОБСЄ є можливість їздити по всій території України і без обмежень. Ми ж вважаємо, що Крим - це наша територія, і завжди ставимо питання: слухайте, давайте пускайте місію ОБСЄ. Ні. І все", - сказав він, коментуючи питання про те, як вирішується проблема звільнення кримських ув'язнених і на якому майданчику він обговорюється.

Кучма додав, що питання про допуск СММ ОБСЄ українська сторона піднімає завжди: "Весь час ставимо (питання про допуск місії до Криму - ред.). Ми не ставимо, а кричимо. Але...".

Теми: ОБСЄКрим
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