Над Атлантическим океаном сформировался новый тропический шторм

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Воскресенье, 17 сентября 2017, 04:41

В субботу над западной частью Атлантического океана сформировался тропический шторм "Мария".

Об этом сообщает CNN.

"Мария" сейчас находится примерно в 950 км к юго-восток от Малых Антильских островов, скорость ветра в эпицентре – 80 км. в час.

По данным Национального центра ураганов, шторм движется к Карибскому морю со скоростью 30 км. в час.

Прогнозируют, что за выходные "Мария" наберет силы и к концу понедельника может усилится до урагана.

Шторм может достичь островов Барбадос, Сент-Люсия, Мартиника, Доминика и Сент-Винсента и Гренадин. Также под ударом могут оказаться Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис, а также Монтсеррат и Гваделупа, которые недавно пострадали от урагана "Ирма".

Также в субботу над восточной частью Атлантического океана сформировался тропический шторм "Ли". При этом отмечается, что к среде он ослабеет и не будет представлять угрозу.

Темы: стихийное бедствие
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