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Над Атлантичним океаном сформувався новий тропічний шторм

Неділя, 17 вересня 2017, 04:41

У суботу над західною частиною Атлантичного океану сформувався тропічний шторм "Марія".

Про це повідомляє CNN.

"Марія" зараз знаходиться приблизно в 950 км на південний схід від Малих Антильських островів, швидкість вітру в епіцентрі - 80 км. на годину.

За даними Національного центру ураганів, шторм рухається до Карибського моря зі швидкістю 30 км. на годину.

Прогнозують, що за вихідні "Марія" набере сили і до кінця понеділка може посилиться до урагану.

Шторм може досягти островів Барбадос, Сент-Люсія, Мартініка, Домініка і Сент-Вінсента і Гренадін. Також під ударом можуть опинитися Антигуа і Барбуда, Сент-Кітс і Невіс, а також Монтсеррат і Гваделупа, які недавно постраждали від урагану "Ірма".

Також в суботу над східною частиною Атлантичного океану сформувався тропічний шторм "Лі". При цьому наголошується, що до середи він ослабне і не буде представляти загрозу.

Теми: стихійне лихо
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