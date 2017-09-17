Расмуссен: Санкции против РФ можно ослабить в случае введения миротворцев

Бывший генсек НАТО и внештатный советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен допускает ослабление некоторых санкций против РФ в случае ее согласия на развертывание на Донбассе реалистичной миротворческой миссии вдоль всей российско-украинской границы.

Об этом он заявил во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES), передает "УНИАН".

В частности, он отметил, что для того, чтобы миссия стала действительно миротворческой, необходимо наделить ее дееспособным мандатом, благодаря которому она сможет контролировать российско-украинскую границу. В этом мандате нужно определить, чтобы миссия защищала не только наблюдателей ОБСЕ, но также и местное население.



"И с этой целью мы должны придерживаться неизменного давления на Россию", - подчеркнул Расмуссен.

При этом, по его мнению, размещение миссии на Донбассе требует "очень долгого процесса в Совете безопасности ООН".

"Мы не увидим реалистичных шагов до тех пор, пока не пройдут президентские выборы в России, но до того времени вы должны сохранять решительное давление на Россию, и все опции должны быть в повестке дня, включая летальное вооружение для Украины", - подчеркнул экс-генсек Альянса.

Он считает, что страны-подписанты Будапештского меморандума обязаны рассмотреть вопрос предоставления Украине вооружения.

На вопрос, поддерживает ли он идею ослабления некоторых санкций, если будет урегулирование на востоке Украины, он ответил: "Если, в конце концов, Россия согласится на то, о чем я сказал, а именно дееспособный мандат, включая контроль российско-украинской границы, и мандат для защиты всего населения, тогда несомненно, я думаю, что "пряником" для России может быть ослабление некоторых санкций".