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Расмуссен: Санкції проти РФ можна послабити в разі введення миротворців

Неділя, 17 вересня 2017, 07:28

Колишній генсек НАТО і позаштатний радник президента України Андерс Фог Расмуссен допускає ослаблення деяких санкцій проти РФ у разі її згоди на розгортання на Донбасі реалістичною миротворчої місії уздовж всього російсько-українського кордону.

Про це він заявив під час виступу на 14-й щорічній міжнародній конференції "Ялтинська європейська стратегія" (YES), передає "УНІАН".

Зокрема, він зазначив, що для того, щоб місія стала дійсно миротворчої, необхідно наділити її дієздатним мандатом, завдяки якому вона зможе контролювати російсько-український кордон. У цьому мандаті потрібно визначити, щоб місія захищала не тільки спостерігачів ОБСЄ, але також і місцеве населення.

"І з цією метою ми повинні дотримуватися незмінного тиску на Росію", - підкреслив Расмуссен.

При цьому, на його думку, розміщення місії на Донбасі вимагає "дуже довгого процесу в Раді безпеки ООН".

"Ми не побачимо реалістичних кроків до тих пір, поки не пройдуть президентські вибори в Росії, але до того часу ви повинні зберігати рішучий тиск на Росію, і всі опції повинні бути в порядку денному, включаючи летальне озброєння для України", - підкреслив екс- генсек Альянсу.

Він вважає, що країни-підписанти Будапештського меморандуму зобов'язані розглянути питання надання Україні озброєння.

На питання, чи підтримує він ідею ослаблення деяких санкцій, якщо буде врегулювання на сході України, він відповів: "Якщо, врешті-решт, Росія погодиться на те, про що я сказав, а саме дієздатний мандат, включаючи контроль російсько-українського кордону, і мандат для захисту всього населення, тоді без сумніву, я думаю, що "пряником" для Росії може бути ослаблення деяких санкцій".

Теми: миротворці
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