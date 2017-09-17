США подозревают, что 19 дипломатов на Кубе заболели из-за "звуковых атак"

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Воскресенье, 17 сентября 2017, 22:30

Госдепартамент США рассматривает возможность закрытия посольства на Кубе из-за загадочных симптомов, наблюдавшихся у 19 дипломатов США.

Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, пишет DW.

Первые случаи заболеваний были зафиксированы в Гаване в конце 2016 года. Американская сторона подозревает, что для появления симптомов были использованы "звуковые атаки".

Загадочные симптомы, среди которых тошнота, головокружение и временная потеря слуха или памяти, наблюдались у 19 дипломатов США. Также пострадали пять канадцев.

По меньшей мере один из дипломатов попал в больницу на Кубе. Как сообщил Тиллерсон, часть из пострадавших вернули на родину.

"Это очень серьезный вопрос, учитывая ущерб, который понесли определенные лица", - отметил Тиллерсон, говоря о возможном закрытии посольства.

Как известно, США возобновили дипломатические связи с Кубой при президентстве Барака Обамы в июле 2015 года. Отношения между странами ухудшились при президенте Дональде Трампе, который заявил о жестком курсе в отношении островного государства.

В мае 2017 года США выдворили двух кубинских дипломатов из-за инцидента с работниками американского посольства в Гаване.

Темы: США
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