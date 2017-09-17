Форум издателей призвал поддержать украинских журналистов, заключенных РФ

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Воскресенье, 17 сентября 2017, 23:46

"Форум издателей" призвал творческую интеллигенцию поддержать незаконно заключенных Россией украинских журналистов, в частности Романа Сущенко и Николая Семену.

Об этом говорится в принятом участниками "Форума" обращении в защиту журналистов, преследуемых Москвой.

"Форум издателей призывает украинских и зарубежных писателей и издателей, журналистов, других представителей творческой интеллигенции к выявлению поддержки украинцев, ставших политическими заключенными Кремля, среди которых есть и сценаристы, и журналисты", - отмечается в обращении.

"Точные слова и жесты поддержки от известных авторов, имеющих миллионные читательские аудитории, могут по своему действию быть сопоставимыми с мощными международными дипломатическими усилиями по освобождению заложников российской власти", - подчеркивается в обращении.

Как известно, журналист Роман Сущенко незаконно удерживается в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Криминальне преследование журналиста Николая Семены в аннексированном Крыму длится с апреля 2016 года.

Укринформ

Темы: СМИ Росcия
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