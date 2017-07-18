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Суд по "делу Семены" приобщил резолюцию Генассамблеи ООН

Вторник, 18 июля 2017, 16:49

На очередном заседании по делу крымского журналиста Николая Семены суд приобщил к материалам дела резолюцию Генассамблеи ООН по правам человека в Крыму, которая  содержит абзац о правах журналиста.

Такое решение 18 июля приняла судья подконтрольного Кремлю Железнодорожного суда Симферополя Наталья Школьная, сообщают "Крым.Реалии".

Ходатайство о приобщении этой резолюции подавал защитник Семены Эмиль Курбединов. Прокурор Светлана Руковцева протестовала против этого.

После этого суд перешел к допросу специалиста Владимира Рубашного – психолога, экс-начальника психологической службы уголовно-исполнительной системы Республики Татарстан. На его допросе настаивала стороны защиты.

"Возникла необходимость подтвердить или рассказать о психическом состоянии Семены, потому что невозможно никакой текст вырывать из контекста личности. Суд должен объективно оценить, что этот человек из себя представляет", – отметил специалист перед заседанием.

Как известно, 19 декабря 2016 года Генассамблея ООН поддержала резолюцию "о нарушении страной-оккупантом Россией прав человека в Автономной Республике Крым".

Впервые в документе такого уровня отмечается, что Россия является государством-оккупантом, а Автономная Республика Крым названа временно оккупированной Россией территорией.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации".

Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на "свободное выражение мнения".

Министерство иностранных дел Украины призывало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семены.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымправа человекаСМИ
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