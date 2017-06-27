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Російський суд продовжив арешт Сущенка, в МЗС обурені

Вівторок, 27 червня 2017, 16:11

Суд у Москві вирішив залишити під вартою ще на три місяці українського журналіста Романа Сущенка, в українському МЗС відреагували "рішучим протестом".

"Лефортовський районний суд продовжив термін утримання під вартою Роману Сущенку ще на три місяці, до 30 вересня", - повідомив у Twitter адвокат Марк Фейгін.

У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ України висловило "рішучий протест".

"Безпідставне утримування Романа Сущенка під вартою в Російській Федерації за фіктивним обвинуваченням та політично вмотивований характер розгляду справи у суді переконливо свідчать про відсутність у цій країні системи правосуддя та забезпечення права на справедливий суд", - зазначається у заяві МЗС.

Міністерство вимагає від Росії негайно звільнити Сущенка та забезпечити його безперешкодне повернення в Україну.

"Закликаємо світову спільноту, міжнародні правозахисні інституції вжити всіх можливих заходів з метою звільнення та повернення в Україну її громадян, які незаконно утримуються на території Росії за сфальсифікованими політично вмотивованими обвинуваченнями", - йдеться в заяві.

Як відомо, Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму.

Українська правда

Теми: СущенкоРосіясударешт
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