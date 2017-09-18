В Украине из-за непогоды без света остались около 500 населенных пунктов

В западной части Украины из-за непогоды в воскресенье и ночь понедельника были обесточены около 500 населенных пунктов, в понедельник грозы там продолжатся, а в центре и юге сохранится пожарная опасность.

Об этом сообщает Гидтометцентр.

"17-18 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 478 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Хмельницкая - 187 н.п., Тернопольская - 114 н.п., Черновицкая - 73 н.п., Ивано-Франковская - 70 н.п., Закарпатская - 33 н.п. и Днепропетровска - 1 н.п", - говорится в сообщении.

В Черновицкой области в пгт. Черновцы повреждена металлическая кровля торгового центра на площади около 500 квадратных метра, в с. Стебни Путильского района повреждены шиферные покрытия общеобразовательной школы на площади около 20 квадратных метров.

Кроме того, там были повалены около 52 деревьев, из-за порывов линий электропередач частично остались без электроснабжения 4 района (Путильский, Вижницкий, Сторожинецкий и Заставненский).

В Закарпатской области в Раховском и Тячевском районах произошло падение около 20 деревьев, в пгт Ясиня повреждена кровля больницы на площади около 50 квадратных метра и частично кровли трех частных домов.

По предварительным данным жертв и пострадавших нет.

В понедельник в Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются порывы ветра, дождь, гроза, град.