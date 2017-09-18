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В Україні через негоду без світла лишились близько 500 населених пунктів

Понеділок, 18 вересня 2017, 09:03

У західній частині України через негоду в неділю та ніч понеділка було знеструмлено близько 500 населених пунктів, в понеділок грози там продовжаться, а у центрі та півдні збережеться пожежна небезпека.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

"17-18 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 478 населених пунктів у 6 областях, а саме: Хмельницька – 187 н.п., Тернопільська – 114 н.п., Чернівецька – 73 н.п., Івано-Франківська – 70 н.п., Закарпатська – 33 н.п. та Дніпропетровська – 1 н.п", - сказано в повідомленні.

 

У Чернівецькій області у м. Чернівці пошкоджено металеву покрівлю торгового центру на ділянці близько 500 квадратних метри, у с. Стебні Путильського району пошкоджено шиферне покриття загальноосвітньої школи на ділянці близько 20 квадратних метри.

Крім того, там було повалено близько 52 дерев, через пориви ліній електропередач частково залишилися без електропостачання 4 райони (Путильський, Вижницький, Сторожинецький та Заставнівський).

У Закарпатській області у Рахівському та Тячівському районах сталося повалення близько 20 дерев, в смт. Ясіня пошкоджено покрівлю лікарні на ділянці близько 50 квадратних метри і частково покрівлі трьох приватних будинків.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

У понеділок у Волинській, Рівненський, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях очікуються пориви вітру, сильний дощ, гроза, град.

Українська правда

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