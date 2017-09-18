Артеменко проиграл суд Луценко по лишению гражданства

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Понедельник, 18 сентября 2017, 11:02

Окружной административный суд Киева отказал бывшему депутату Верховной Рады Андрею Артеменко в признании противоправными действия генерального прокурора Юрия Луценко, о лишении его украинского гражданства.  

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на материалы суда.

Согласно материалам дела, 18 апреля Луценко письменно обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову и указал, что существуют основания для прекращения гражданства Артеменко.

Также он указал, что прокуратура Крыма осуществляет досудебное расследование по факту государственной измены Артеменко.

"В ходе допроса Артеменко сообщил, что в 2005 году компетентные органы Канады предоставили ему вид на жительство, а в дальнейшем и гражданство Канады без отказа от украинского гражданства", - пишет издание.

Также указывается, что он предоставил копии украинского и канадского паспортов.

"Суд постановил, что действующее законодательство не содержит предостережений и ограничений относительно источников, с которых органы Государственной миграционной службы могут получать информацию об основаниях для потери кем-либо гражданства Украины", - сказано в публикации.

Отмечается, что в связи с этим суд решил отказать Артеменко в исковых требованиях.

Как известно, 29 апреля 2017 года президент Порошенко подписал указ об остановке гражданства народного депутата Артеменко. Основанием стал закон "О гражданстве", который не допускает двойного гражданства в Украине.

По словам самого Артеменко, у него есть гражданство Канады и не только.

Также сообщалось, что Артеменко пожаловался, что ему запретили въезд в Украину.

Украинская правда

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