Порошенко лишил гражданства не только Артеменко, а и Сашу Боровика
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства народного депутата Андрея Артеменко и депутата Одесского городского совета Александра Боровика.
Фото соответствующего указа на своей странице в Facebook обнародовал народный депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько.
Указ датирован 29 апреля. В нем отмечается, что в соответствии с пунктом 26 статьи 106 Конституции Украины (президент принимает решение о лишении гражданства – УП) и статей 17 и 19 закона Украины о гражданстве, указанные лица лишаются гражданства Украины.
Кроме Артеменко и Боровика украинский паспорт потеряли Денис Новгородский, Лилия Юзич и Оксана Нусс.
Как известно, статья 17 и 19 закона Украины о гражданстве определяют основания для лишения гражданства Украины, среди которых - гражданство другой страны.
У Саши Боровика есть гражданство Германии. А нардеп Артеменко признавался, что владеет канадским гражданством.
Украинская правда