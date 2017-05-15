Артеменко говорит, что его не пускают в Украину
Депутат Верховной Рады Андрей Артеменко заявляет, что ему запретили въезд в Украину.
Об этом он сообщил в эфире 112 канала.
"Я не могу приехать сейчас в Украину, потому что официально получил ответ от Миграционной службы и пограничников, что мне запрещен въезд на территорию Украины при использовании моих трех заграничных паспортов", - сказал он.
Он сообщил, что находится в данный момент в Вашингтоне (США), где "отстаивает свои права".
Как известно, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада рассмотрит вопрос о лишении украинского гражданства внефракционного нардепа Андрея Артеменко после соответствующего решения профильного комитета.
Фракции НФ и БПП уже заявили, что будут голосовать за лишение Артеменко мандата.
В феврале 2017 газета The New York Times сообщила, что в настоящее время бывший нардеп из фракции Радикальной партии Ляшко Андрей Артеменко передал бывшему советнику президента Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией для отмены санкций.
Этот план предусматривает вывод всех российских войск из Восточной Украины и референдум о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.
В связи с этим Радикальная партия исключила депутата из фракции.
Позже нардеп заявил, что его слова об "аренде Крыму" неправильно истолковали.