Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Артеменко говорит, что его не пускают в Украину

Понедельник, 15 мая 2017, 20:41

Депутат Верховной Рады Андрей Артеменко заявляет, что ему запретили въезд в Украину.

Об этом он сообщил в эфире 112 канала.

"Я не могу приехать сейчас в Украину, потому что официально получил ответ от Миграционной службы и пограничников, что мне запрещен въезд на территорию Украины при использовании моих трех заграничных паспортов", - сказал он.

Он сообщил, что находится в данный момент в Вашингтоне (США), где "отстаивает свои права".

Как известно, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада рассмотрит вопрос о лишении украинского гражданства внефракционного нардепа Андрея Артеменко после соответствующего решения профильного комитета.

Фракции НФ и БПП уже заявили, что будут голосовать за лишение Артеменко мандата.

В феврале 2017 газета The New York Times сообщила, что в настоящее время бывший нардеп из фракции Радикальной партии Ляшко Андрей Артеменко передал бывшему советнику президента Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией для отмены санкций.

Этот план предусматривает вывод всех российских войск из Восточной Украины и референдум о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

В связи с этим Радикальная партия исключила депутата из фракции.

Позже нардеп заявил, что его слова об "аренде Крыму" неправильно истолковали.

Украинские новости

Темы: Радикальная партияВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Радикальная партия
ВАКС закрыл дело за ложь в декларации экс-нардепа от "Радикальной партии"
Вторая лига. Что делают партии Тимошенко, Ляшко, Смешко, Вакарчука и Шария
На карантин: радикал Ляшко "замуровал" ресторан Тищенко
Последние новости
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
Все новости...
Реклама: